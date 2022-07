Nervi, ai parchi arriva Ermal Meta

Prima data del tour nazionale estate 2022 mercoledì 6 luglio

Parte da Genova con una prima data al Nervi Music Ballet Festival merceoldì 6 luglio alle ore 21.15 il tour estivo nazionale di Ermal Meta, in cui l’artista accompagnato dalla sua band interpreterà le sue più grandi hit dagli esordi fino ai recenti successi dell’album Tribù Urbana.

Il tour di quest’anno segue il lancio il 4 marzo in tutti gli store e in tutte le radio di un nuovo progetto, Una storia più grande. In questo fertile periodo creativo, è stata annunciata anche la pubblicazione di Domani e per sempre, il primo romanzo scritto da Ermal Meta uscito il 19 maggio per La Nave di Teseo, che verrà presentato in librerie e Festival Letterari in tutta Italia. ELI/P.

Info e biglietti: www.nervimusicballetfestival.it