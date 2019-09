Nel borgo di Pré un sabato dedicato alla danza

Una Prè viva e piena di musica accoglierà, sabato 21 settembre, chi si vorrà avvicinare alle diverse discipline della danza e ai corsi in programma quest’anno nelle diverse scuole con un open day che, dalle 16 alle 20, sarà curato dalle Associazioni Caribe Academy, Slidin’shoes Swing Dancers e la Scuola di danza 5 6 7 8 Studio, in collaborazione con i CIV Borgo di Prè e Vivere Santa Brigida.

“Dopo il successo del festival “Danza nel borgo di Prè” di questa estate – dichiara l’assessore a Commercio, Artigianato e Grandi Eventi Paola Bordilli – associazioni, scuole danza e CIV tornano a collaborare con noi per presentare ai turisti in città per il Salone Nautico una Prè bella, sana e coinvolgente, dove la musica e la danza possano mettere in risalto le potenzialità dell’intero borgo”.

Piazza della Commenda, piazza Truogoli di santa Brigida e piazza sant’ Elena diverranno un suggestivo palcoscenico dove provare salsa cubana, salsa portoricana, kizomba, swing, boogie woogie, bachata sensual, country e danze orientali, con alcune performance speciali dedicate ai bambini più piccoli che avranno a disposizione anche uno spazio truccabimbi.

Per l’occasione, alcune attività in sinergia con AMIU metteranno l’accento sul rispetto dell’ambiente e sulla vivibilità del quartiere: saranno predisposti contenitori per la raccolta della plastica nelle piazze coinvolte dall’evento e, in particolare in piazza sant’Elena dedicata all’animazione per i bambini, AMIU offrirà, sino ad esaurimento materiale, penne, quaderni e matite dedicate al riciclo.