Negli UCI Cinemas continuano gli Autism Friendly Screening

Ogni domenica alle ore 11:00 negli UCI Cinemas continuano le proiezioni in versione Autism Friendly Screening per la rassegna settimanale Kids Club!

L’appuntamento del 23 febbraio è con Paw Patrol Mighty Pups – Il Film Dei Supercuccioli

Prosegue l’iniziativa per l’accessibilità al cinema dedicata anche ai bambini e ai ragazzi nello spettro autistico.

Ogni domenica alle ore 11:00 in 34 multisale del Circuito UCI Cinemas è prevista nell’ambito della rassegna Kids Club la proiezione speciale dei film più amati dai più piccoli in versione Autism Friendly Screening, un particolare adattamento di ambiente che aiuta la visione dei film anche a persone nello spettro dell’autismo. In collaborazione con ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) e + Cultura Accessibile Cinemanchìo.

L’appuntamento in programma il 23 febbraio è con Paw Patrol Mighty Pups – Il Film Dei Supercuccioli, il film di animazione diretto da Charles E. Bastien sui cuccioli più amati dai bambini di tutto il mondo. Il leader dei Paw Patrol e protettore della città Ryder si troverà ancora una volta a mettere alla prova il suo motto: “Non c’è nulla di impossibile per un Paw Patrol, che è un cucciolo coraggioso”.

I prossimi titoli in calendario sono:

1° marzo: SULLE ALI DELL’AVVENTURA – Autism Friendly Screening;

8 marzo: ME CONTRO TE – LA VENDETTA DEL SIGNOR S – Autism Friendly Screening;

15 marzo: TAPPO – CUCCIOLO IN UN MARE DI GUAI – Autism Friendly Screening;

22 marzo: DOLITTLE – Autism Friendly Screening.

Cos’è l’Autism Friendly Screening?

È un sistema adottato già da anni in tutti i principali circuiti cinematografici inglesi. Si tratta di uno specifico procedimento di ambiente che consente a chi presenta disturbi sensoriali di vivere senza problemi l’esperienza cinematografica in sala. I pochi accorgimenti che vengono seguiti sono:

• Le luci in sala non vengono del tutto spente;

• I suoni leggermente più bassi;

• Libertà di movimento in sala durante la proiezione;

• Possibilità di portare cibo specifico da casa.

Criteri ideali per tutti i bambini!

TRAMA – PAW PATROL MIGHTY PUPS – IL FILM DEI SUPERCUCCIOLI

Un gigantesco meteorite si è schiantato sopra Adventure Bay. Ryder, il leader e giovane eroe protettore della sua cittadina, chiama a raccolta la sua vivace squadra di sei cuccioli, i mitici cagnolini della Paw Patrols, che escogitano nuove tecniche e avventure, potenziando le loro qualità per risolvere questa emergenza. Il sindaco Goodway, preoccupata per il suo Municipio e i bei tulipani curati con amore, ripone la fiducia in Ryder e il suo team che prima trasferisce il meteorite all’interno del Municipio, per custodirlo, scontrandosi poi con un ostacolo ben più difficile. Nel paese accanto infatti il buffo Sindaco Hamdinger, con il fondamentale aiuto di suo nipote, ha deciso di conquistare Adventure Bay e di impossessarsi del meteorite e dei suoi poteri. Per farlo sono pronti a distruggere la città.