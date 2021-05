Ne Conscenti, sabato mercatino agricolo della Val Graveglia

Il Mercatino agricolo dei prodotti della Val Graveglia, nel Borgo di Conscenti inizia sabato 22 Maggio 2021. Il tradizionale appuntamento accompagnerà gli abituali clienti e nuovi visitatori presentando le sue eccellenze a Km0, fino al 31 ottobre. Gli agricoltori della Val Graveglia sono organizzati per proporre le loro primizie di stagione, le loro confetture, i loro formaggi e salumi, le erbe aromatiche, l’olio e il vino.

Non mancheranno le solite chiacchierate per consigliare i clienti, vecchi e nuovi, su come cucinare al meglio i prodotti nostrani ed imbandire le proprie le tavole.

Il Mercatino, è una piacevole occasione settimanale per visitare e apprezzare la qualità e la genuinità di tutti i prodotti nati dalle attività produttive del territorio nella verde cornice dei monti della Val Graveglia. ABov