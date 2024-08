Nasconde droga in casa: denunciato grazie all’app YouPol

Detenzione di droga: un 35enne di Genova scoperto dalla Polizia tramite l’app YouPol

Un uomo di 35 anni, residente a Genova, è stato denunciato dalla Polizia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento degli agenti dell’U.P.G.S.P. è stato attivato da una segnalazione ricevuta tramite l’app “YouPol”, che indicava un’attività di spaccio in un’abitazione di via A. Scribanti.

L’intervento della Polizia e la scoperta della droga

I poliziotti, arrivati all’indirizzo segnalato, hanno subito percepito un forte odore di marijuana proveniente dall’appartamento, intensificato quando il 35enne ha aperto la porta.

L’uomo, visibilmente nervoso, ha tentato di opporsi al controllo consegnando una busta vuota, affermando che contenesse marijuana di libero commercio, nel tentativo di giustificare l’odore. Tuttavia, gli agenti hanno proceduto con una perquisizione domiciliare.

Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti circa 100 grammi di derivati della cannabis, tra hashish e marijuana, 60 grammi di MDMA in pietra e 2,30 grammi di cocaina. Le sostanze erano nascoste in barattoli e bustine, all’interno di un armadio nella camera da letto. In cucina, inoltre, è stato trovato un bilancino di precisione, un coltellino con lama di 8 cm e un rotolo di pellicola in cellophane, solitamente utilizzato per il confezionamento della droga.

YouPol: un’app utile per contrastare lo spaccio e la violenza di genere

L’app YouPol, sviluppata dalla Polizia di Stato, si è rivelata uno strumento efficace per segnalare attività illegali come lo spaccio di droga e episodi di violenza di genere. L’app è gratuita, sicura e disponibile per tutti. Consente di inviare segnalazioni, anche in forma anonima, con la possibilità di allegare video, audio, immagini e testo.

Lanciata nel 2017, YouPol è stata inizialmente creata per combattere lo spaccio di droga e il bullismo. Successivamente, è stata implementata per includere la segnalazione di episodi di violenza domestica. Con il recente aggiornamento, l’app presenta una nuova veste grafica e tecnologia avanzata, che permette agli operatori di Polizia di avviare una chat in tempo reale, scambiando messaggi e file multimediali come in una comune app di messaggistica istantanea.

Funzionalità avanzate di YouPol

Una delle nuove funzionalità dell’app è la geolocalizzazione, che consente agli operatori di Polizia di identificare la posizione del segnalante e di visualizzare l’ufficio di Polizia più vicino sulla mappa. Inoltre, YouPol offre la possibilità di nascondere l’attività svolta con l’app, una caratteristica pensata principalmente per proteggere le vittime di violenza di genere, evitando che l’uso dell’app possa essere scoperto da chi potrebbe controllare il loro dispositivo elettronico.

YouPol si conferma così uno strumento prezioso per la sicurezza pubblica, agevolando l’intervento delle Forze dell’Ordine e garantendo maggiore protezione ai cittadini.