Napoli-Spezia, vince il segno 2 nei precedenti

Nei quattro precedenti in Serie A tra Napoli e Spezia si sono verificate due vittorie ciascuna, entrambe ottenute dalla formazione che giocava il match in trasferta.

Il Napoli è – al pari dell’Udinese – una delle due formazioni contro cui lo Spezia ha vinto due gare fuori casa in Serie A (100% di vittorie per i liguri al Maradona, 2/2). Nelle ultime due stagioni infatti, lo Spezia è una delle uniche due squadre contro cui il Napoli ha sempre perso in gare casalinghe di Serie A, insieme al Milan (2/2 contro entrambe). Il Napoli non ha pareggiato nessuna delle ultime 14 sfide contro formazioni liguri in campionato (11V, 3P) e due di queste tre sconfitte sono arrivate contro lo Spezia – l’utimo pareggio risale al 9 novembre 2019 (0-0 v Genoa).