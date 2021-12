Napoli-Spezia 0-1, vittoria clamorosa dei bianchi al Maradona

Incredibile impresa per lo Spezia che sbanca il Maradona battendo il Napoli per 0-1.

Il Napoli va ko per la terza partita di fila in casa: colpo dello Spezia che passa 1-0 pur senza fare tiri in porta nei 90′ (prima volta in A da quando Opta raccoglie questo dato).

Spalletti chiude il girone di andata 3° in classifica a -7 dall’Inter capolista e dietro al Milan. Decide un’autorete di Juan Jesus nel primo tempo. Nella ripresa il Napoli ci prova (due reti annullate, una clamorosa palla gol per Lozano e traversa di Elmas nel recupero) ma non trova il pari.