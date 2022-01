Napoli-Samp 1-0, l’ex Petagna condanna i blucerchiati alla sconfitta

Una buona Samp sempre in partita perde però 1-0 in casa contro il Napoli al Maradona dopo una prova coriacea degli uomini di D’Aversa.

Napoli in vantaggio 1-0 con la Samp, grazie al gol di Petagna al 43′. Al 30′ Insigne costretto a lasciare il campo per un problema muscolare, tra gli applausi del pubblico del ‘Maradona’. Al 35′ Var annulla gol di testa di Juan Jesus, per fuorigioco dello stesso difensore brasiliano.

Nella ripresa solito Napoli che attacca e blucerchiati che difendono. Occasione d’oro al ‘77 per Politano di testa che non riesce a chiudere il match ma per i blucerchiati finisce con un ko.

Napoli Sampdoria 1-0: risultato e tabellino

Marcatori: 43′ Petagna (N)

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Ghoulam (80′ Tuanzebe); Demme (80′ Fabian), Lobotka; Elmas, Mertens, Insigne (29′ Politano); Petagna. A disposizione: Idasiak, Marfella, Costanzo, Tuanzebe, Zanoli, Ruiz, Vergara, Cioffi, Politano. Allenatore: Spalletti.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero (46′ Falcone); Dragusin, Ferrari (88′ Yepes), Chabot, Augello (74′ Murru); Ciervo (72′ Caputo), Ekdal (46′ Rincon), Askildsen, Thorsby; Quagliarella, Gabbiadini. A disposizione: Ravaglia, Falcone, Torregrossa, Caputo, Vieira, Yepes, Murru, Trimboli, Rincon. Allenatore: D’Aversa.

Ammoniti: Chabot, Murru