Napoli-Genoa, T.Motta: Prestazione di spessore

Che Genoa, che partita! E’ mancata solo la zampata per prendersi tutta la posta. Alla fine piovono applausi su Thiago Motta e i suoi ragazzi. Più che meritati. “Sono contentissimo dello spirito che i giocatori hanno messo in campo. E’ stata una prestazione di valore: stiamo crescendo. Abbiamo controllato il gioco, accelerando in alcune fasi e addormentandola in altre. Se continueremo così miglioreremo anche a livello di conclusioni e cattiveria sotto porta. Non aver subito reti è una nota positiva, così come lo è stata la trasmissione del pallone. Abbiamo fatto tanto possesso e avuto il coraggio di giocare e di andare in avanti. Devo fare i complimenti a tutti. E’ un privilegio allenare una squadra come il Genoa”.