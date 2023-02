Musica e balli occitani a Varazze con il “Trio Ratapignata” in Piazza Bovani, Sabato 18 dalle ore 15:00 alle ore 17:30 un fuori programma

per Carnevale a Varazze: Musica e balli occitani con i “Trio Ratapignata” in Piazza Nello Bovani: “Balfolk di Carnevale”.

Dopo il successo ottenuto a inizio del mese di settembre dello scorso anno, con la musica e i balli occitani dei “Lou serpent”, sempre in piazza Nello Bovani, come si evince del video allegato, siamo certi che sabato sarà una imperdibile occasione per trascorrere tutti insieme, turisti e varazzini, alcune ore di sereno divertimento in compagnia del “Trio Ratapignata”, by Raffaele Antoniotti organetto e da: Marco Chiappini violino, Paola Iachini chitarra.

. Dalla PF Balà in riva a u ma’ e Città di Varazze – 4.09.2022 – “Lou serpent” con musica e balli occitani in piazza Nello Bovani: … Video …>>

Raffaele Antoniotti: «Organettista, sassofonista diplomato al Conservatorio Nicolò Paganini di Genova, compositore ed arrangiatore, spazia attraverso il folk, il neo-trad fino alla musica contemporanea. Da vent’anni sulla scena del Folk italiano ed europeo con differenti formazioni e come solista svolge corsi e stage di organetto diatonico dal livello principianti al perfezionamento.»

Fonte: Balà in riva a u mà e Raffaele Antoniotti