Rimozione ordigno bellico, ferrovia chiusa 8 ore tra Ovada e Borzoli

Servizio assicurato da pullman sostitutivi. Chiusa anche tratto autostrada A26

Domenica 12 luglio, dalle 9 alle 17, verrà sospesa la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Ovada e Genova Borzoli per la rimozione di un ordigno bellico.

“Il provvedimento si è reso necessario – spiegano da Rfi – per consentire il disinnesco e la rimozione di un residuato bellico della seconda guerra mondiale, rinvenuto nel comune di Campo Ligure”.

I treni Regionali saranno sostituiti con un servizio bus organizzato da Trenitalia tra Acqui e Genova.

L’orario previsto per il termine delle attività potrà essere anticipato o posticipato in base all’effettivo completamento dell’intervento.

Per permettere il disinnesco della bomba in totale sicurezza, verrà chiuso anche il tratto dell’A26 tra Ovada e Masone, dalle 6 fino al termine delle esigenze.

Tutto il traffico autostradale in direzione sud sarà deviato sulla raccordo A26-A7 Predosa-Bettole e sull’A7.

In caso di intasamento della A7, prevista l’ulteriore deviazione sulla A21 Torino-Piacenza per l’eventuale proseguimento in direzione della Liguria lungo la A6 o sulla A1 e A15.

Dal casello di Ovada si potrà entrare in A26 solo in direzione nord.

Non sono previste limitazioni della viabilità ordinaria fino a Rossiglione.

Per regolare il traffico in entrata in autostrada a Ovada ed evitare l’intasamento della 456, saranno attuati da parte delle Polizie Locali di Ovada e dell’Unione Montana. presidi alle rotonde stradali.

