Music and Food festival a Nervi dall’1 al 3 luglio

Animazione per i bambini, un villaggio gastronomico, allietamento musicale

Genova Nervi l’ 1, 2 e 3 Luglio 2022 offre una vasta scelta di opzioni per trascorrere giornate davvero uniche grazie ad Aici, l’Associazione Italiana Cuochi Itineranti, protagonista in Piazza Duca degli Abruzzi, in collaborazione col Civ di Genova Nervi Mare.

Sarà il Music and Food Festival il protagonista delle giornate dei primi di Luglio di Genova Nervi.

In piazza Duca degli Abruzzi, in un colorato e dinamico villaggio, l’ 1/2/3 Luglio 2022 l’Associazione Italiana Cuochi Itineranti, con il Civ Genova Nervi Mare porterà avanti la propria campagna di tutela, sviluppo e sensibilizzazione dei valori della cultura gastronomica italiana.

E lo farà con 3 giorni di “cibo da strada” con operatori selezionati e rappresentanti la qualità del territorio locale e delle diverse regioni italiane. All’interno del “villaggio” si potranno gustare i classici del cibo da strada come la grigliata di carne, la patata twister e i dolci tipici di carnevale come dessert.

Ma anche il meglio del cibo da strada italiano: gli hamburger di fassone, il thai food, le pannocchie alla brace, le olive ascolane e il fritto di mare!! Il tutto preparato e cucinato al momento da “chef”, selezionati dagli organizzatori, che parteciperanno con i loro caratteristici stand e con materie prime di comprovata provenienza. Il tutto annaffiato da birra artigianale italiana e belga.

Accanto allo street food numerose iniziative d’intrattenimento organizzate per il coinvolgimento del pubblico grazie a professionisti del settore con intrattenimento per grandi e piccini e allietamento musicale serale.

Tre giornate dedicate alle piu’ particolari prelibatezze negli stand presenti allo street food.

Quella dell’Associazione Italiana Cuochi Itineranti è infatti una soluzione che, nel ribadire i valori della cultura gastronomica locale, nazionale e internazionale, èin grado di coinvolgere i bambini, ma anche gli adulti con una proposta di intrattenimento a 360 gradi.

Tutto il programma dettagliato e aggiornato è pubblicato sulla pagina Facebook dell’Associazione Italiana Cuochi Itineranti (@aicistreetfoodfestival) e naturalmente su quella del Civ Nervi Mare.

Insomma, lo street food, l’animazione per i bambini, l’allietamento musicale in piazza : gli ingredienti ci sono tutti per un’inizio Luglio davvero imperdibile.