Museo Doria, Comunicazione al tempo dei Robot

Comunicazione al tempo dei Robot, Giovedì 3 alle 16, conferenza sulla piattaforma digitale Zoom e sul Canale YouTube, Associazione Amici Museo Doria

Per collegarsi: https://youtu.be/urL-eYqLSFA. In differita si potrà trovare sul sito web: www.amicidelmuseodoria.it.

Una delle sfide più importanti per la robotica di oggi e’ la collaborazione con l’uomo. Come stabilire una comprensione reciproca tra uomo e macchina, in modo che cooperare sia semplice, efficace e naturale? La relatrice racconterà come iCub, un robot dalle fattezze di un bambino, possa aiutarci a comprendere meglio i meccanismi alla base della nostra capacità di interagire con gli altri. Affronterà il tema della comunicazione non verbale e parlerà del bisogno di sviluppare una robotica cognitiva, in grado di prevedere le nostre intenzioni e di adattarsi alle nostre necessita.

Alessandra Sciutti: Ricercatrice responsabile dell’unità CONTACT – Cognitive Architecture for Collaborative Technologies presso l’Istituto Italiano di Tecnologia. Laureata in Bioignegneria e con un Dottorato in Tecnologie Umanoidi conseguito presso l’Università di Genova. Dopo due periodi di ricerca in America e in Giappone, nel 2018 ha ricevuto un prestigioso finanziamento europeo ERC-Starting Grant per giovani ricercatori con il progetto wHiSPER, mirato a stabilire una comprensione reciproca tra uomini e robot. La sua ricerca è volta allo studio dei meccanismi sensoriali, motori e cognitivi alla base dell’interazione umana, con l’obiettivo tecnologico di progettare robot in grado di interagire in modo naturale con noi uomini.