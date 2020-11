Oggi i responsabili della Polizia locale di Genova hanno comunicato che “a partire da lunedì 9 novembre verrà attivato un nuovo rilevatore di passaggio col rosso semaforico in corrispondenza dell’intersezione via Puccini / via Hermada / via Albareto a Sestri Ponente.

Il sistema accerterà le violazioni ai sensi dell’art. 146 commi 2 e 3 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285)”.