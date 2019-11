Msc Grandiosa è approdata a Genova, questa mattina il Maiden Call

Nel porto di Genova è approdata MSC Grandiosa, la nuova ammiraglia di MSC Crociere fresca di battesimo.

MSC Grandiosa è una delle navi più avanzate dal punto di vista ambientale e testimonia ancora una volta il grande impegno della Compagnia sulla sostenibilità ambientale.

Questa mattina a bordo della nave, che può ospitare fino a 6.334 ospiti, si svolgerà a partire dalle 11, la cerimonia del “Maiden Call” come avviene per la ‘prima toccata in porto’ con le autorità del territorio.

Inoltre si terrà un evento speciale dedicato ad oltre 2.000 agenti di viaggio e tour operator provenienti da tutta Italia per celebrare l’arrivo a Genova e condividere con loro le strategie messe in atto dalla Compagnia per la riduzione dell’impatto ambientale.

MSC Grandiosa, è stata battezzata ad Amburgo in Germania lo scorso 9 novembre con una festa culminata con il taglio del nastro per mano di Sophia Loren ed è dotata di un avanzato sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR) che contribuisce a ridurre le emissioni di ossido di azoto dell’80% attraverso un’avanzata tecnologia di controllo attivo delle emissioni.

Inoltre è la nave è dotata di un sistema che consente l’elettrificazione da terra della nave da utilizzare durante l’ormeggio, collegando la nave alla rete elettrica locale del porto e consentendo così di azzerare le emissioni durante la sosta.

La nave ha una stazza lorda di 181.000 tonnellate e ha una lunghezza di 331.43 metri; larghezza di 43 metri ed altezza di 65 metri.