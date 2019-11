A Villanova la Mostra Scambio Ligure Auto e Moto d’ Epoca

SAVONA – Proseguono a Villanova d’Albenga incessantemente i preparativi per organizzare al meglio la 41esima edizione della Mostra Scambio Ligure Auto e Moto d’Epoca, in programma nei giorni 30 novembre e primo dicembre.

Un team del “ Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori”, coordinato da Rita ed Augusto Zerbone, è impegnato infatti a contattare standisti ed ospiti ed organizzare l’evento che si svolgerà all’interno dell’Ippodromo dei Fiori di Villanova d’Albenga.

Per coloro che volessero maggiori informazioni è possibile contattare la sede del club motoristico telefonando al numero 0182.580508, cellulare 3703103102, oppure al signor Manno (tel. e fax. 0141.993766, cellulare 339.1135501, o agli indirizzi di posta elettronica salvatore.manno@email.it. e info@ruotedepoca.it

“La tradizionale mostra scambio ligure di fine anno- dice il presidente del sodalizio ingauno Augusto Zerbone- rappresenta un importante appuntamento fisso per il nostro calendario sociale”.

Il sodalizio “ Ruote d’epoca Riviera dei Fiori” (RD’ERDF), è federato all’Automotoclub Storico Italiano (ASI ) ed è stato fondato nel 1990; oggi conta più di 17 mila iscritti risultando il più numeroso della Liguria. Il club, oltre a seguire le pratiche per le omologazioni per auto e moto storiche, esenzioni, certificati delle caratteristiche tecniche, consulenza propone ogni anno importanti manifestazioni e raduni anche di livello internazionale.

“ Nel 2020 – conclude il presidente Zerbone- cercheremo di migliorare ancora il livello delle nostre manifestazioni e di far conoscere ancor più il nostro sodalizio motoristico. Il Ruote d’epoca villanovese conta migliaia di iscritti, residenti non solo in Liguria, ma anche in tutta Italia ed all’estero, mentre sono sempre più coloro che sono orgogliosi di possedere un’ auto storica. Ogni nostra iniziativa, o manifestazione contiamo che serva a contribuire a divulgare la cultura della Moto e dell’Auto d’epoca e sia anche una occasione per conoscere nuovi luoghi e riflettere. I nostri aderenti sono tanti e sono diventati anche con gli anni sempre più appassionati a questa stupenda forma di attività culturale e sportiva”.

CLAUDIO ALMANZI