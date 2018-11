Movida violenta, botte da orbi a Sarzano: come un maxi ring di Fight Club

Movida violenta. Ancora una volta nei fine settimana calci, pugni, droga e alcol. E’ successo la scorsa notte nella zona di Sarzano.

“Da anni – ha riferito stamane il portavoce del Comitato di residenti e commercianti di Sarzano Claudio Garau – ogni fine settimana l’area di Sarzano e in particolare piazza della Colonna Infame diventa l’incubo peggiore dei residenti, i quali da tempo urlano dalle finestre prendono sonniferi per dormire oppure vanno a dormire da un amico a causa del ritrovo dei giovani della movida che consumano alcol e altre sostanze.

Purtroppo il micidiale cocktail nocivo di queste sostanze fa perdere il controllo e scoppiano violenti litigi, partono calci e pugni come in un ring di Fight Club. Il comprensorio di Sarzano anche la scorsa notte, come al pari di ogni fine settimana, è stato un campo di battaglia.

Stanchi è amareggiati, noi residenti ormai siamo rassegnati e non protestiamo nemmeno più.

Ringraziamo gli uomini e le donne delle Forze dell’ordine sul territorio, che fanno quello che possono. Tuttavia, vorremmo che un messaggio arrivasse in alto. In oltre un anno purtroppo ci pare che non sia cambiato nulla e, soprattutto, ci sentiamo lasciati soli”.