Movida via San Bernardo, marocchino vende droga a giovani genovesi: arrestato

Controlli durante la movida del Centro storico genovese. La scorsa notte i carabinieri della Stazione dell’Arma di Maddalena, nel corso di un servizio in via San Bernardo, hanno arrestato in flagranza di reato per “spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti” un marocchino di 50 anni, gravato di pregiudizi di polizia, nullafacente e mai rimpatriato.

Lo straniero è stato sorpreso mentre cedeva a un 21enne e a un 31enne genovese circa 10 grammi di “hashish” in cambio di alcune banconote da dieci euro.

Successivamente, i carabinieri hanno perquisito il domicilio dello spacciatore di droga in via San Bernardo, trovando ulteriori 7 grammi della sostanza stupefacente, che è stata sequestrata.