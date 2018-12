Molassana, ecuadoriano ubriaco alla guida: patente ritirata e auto sequestrata

La scorsa notte i carabinieri di un equipaggio del Nucleo Radiomobile di Genova, al termine di accertamenti, hanno identificato e denunciato in stato di libertà per “guida in stato di ebrezza e rifiuto di sottoporsi al test alcolemico” un ecuadoriano di 25 anni.

Lo straniero è stato fermato in via Molassana, dove è stato sorpreso alla guida della propria auto in evidente stato di ebrezza. Tuttavia, lo straniero si è rifiutati di sottoporsi al test, necessario per stabilire l’esatto quantitativo di alcol nel sangue.

I carabinieri gli hanno quindi ritirato la patente e il veicolo è stato sequestrato “al fine di confisca”.