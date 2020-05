Movida corso Italia, GdF disperde assembramento giovani. Accessi regolati a Boccadasse

Se nella “rive gauche” del Centro storico di Genova ieri sera tutto sommato è andata bene, non si può dire altrettanto per la movida estiva che in parte si sposta in corso Italia e a Boccadasse.

A Genova mascherine e niente resse, Toti: ieri sera movida Centro storico ok

I militari della Guardia di Finanza sono intervenuti intorno a mezzanotte di ieri per sgomberare un assembramento di diverse decine di giovani che si erano ritrovati davanti nella zona del Baretto, davanti al Lido.

Gli agenti della Polizia locale sono invece dovuti intervenire a Boccadasse per regolare gli accessi dei genovesi, che dalle 22 in poi avevano cominciato a “invadere” il caratteristico borgo con i locali aperti.

Si stava formando una ressa di decine di centinaia di persone e per questo gli agenti hanno disposto anche un nastro all’altezza della piazza della Chiesa, contingentando i passaggi delle persone.