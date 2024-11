Mostre e appuntamenti d’arte nella Riviera di Ponente

Segnaliamo alcune mostre ed eventi artistici di rilievo da Andora ad Albisola. Ad Albenga, alle ore 10 di oggi al terzo piano di Palazzo Oddo, viene inaugurata la mostra in ricordo di Aldo Marostica partigiano, antifascista e deportato politico nei lager nazisti di Mauthausen e Gusen nel marzo 1944.

La mostra, promossa dall’Aned Sezione di Savona – Imperia e dai familiari, vuole ricordare l’importante figura di Aldo Marostica che, da sopravvissuto al lager, ha speso tutta la sua vita testimoniando l’orrore di quella che è stata una delle pagine più tristi della nostra storia.

La mostra vuole inoltre porre l’attenzione sul ricordo del sacrificio degli operai che scioperarono il primo marzo 1944 contro l’occupante nazifascista e che per quella scelta furono deportati nel lager di Mauthausen da dove in pochissimi fecero ritorno.

Importante anche il ricordo dei deportati politici ingauni Mario Amoretti, Angelo Pastorino, Nicola Podestà, Paolo Salvi, Emilio Balletti, Eugenio Ansaldi, Luigi Savasini, Ezio Dolla e di tutti i combattenti nella Lotta di Liberazione. La mostra resterà visitabile sino al 12 novembre con gli orari di apertura di Palazzo Oddo, Via Roma 58.

Ad Albenga prosegue con successo nella Tenuta Colombera la doppia personale di Luca Bellandi e Ciro Palumbo. I due artisti ci offrono delle riflessioni sulla natura ciclica e stagionale della vita, sulla potenza trasformativa dell’acqua salata: le loro opere vogliono dialogare con l’ambiente che le ospita creando un’esperienza immersiva che lascia un segno debito nell’animo dello spettatore.

Ci offrono una visione poliedrica del mare che non è solo un luogo fisico ma un simbolo universale di trasformazione e rinascita. Per la prima volta in mostra insieme le metafisiche visioni di Palumbo e le barocche suggestioni di Bellandi vengono proposte da Alberto Marinelli di Arte è Kaos. La mostra è aperta fino al 19 ottobre.

Ad Albenga ieri nella sala esposizioni della Coop Le Serre è stata inaugurata la personale della fotografa Angela Balbi dal titolo: “Architetture moderne”.

La mostra offre l’opportunità di ammirare alcuni scatti della Balbi che riesce a fissare nelle sue creazioni personalissimi ed onirici punti di vista. Aderente all’ Unione Italiana Fotoamatori ed allieva di Renato Bonfanti nei corsi di fotografia dell’Unitre Comprensoriale Ingauna la Balbi ha saputo sviluppare uno spiccato gusto nel trovare l’equilibrio fra forma e colore. La mostra resterà aperta fino al 14 novembre negli orari di apertura del “Serre Village” in regione Bagnoli, 37.

Ad Andora l’8 novembre segnaliamo che ci sarà l’opportunità di incontrare e conoscere l’artista Rosanna La Spesa in occasione della conferenza: “La vita nell’acqua, l’acqua nella vita. Verso nuove sfide”. L’incontro è stato organizzato nell’ambito degli eventi organizzati al Museo Mineralogico Luciano Dabroi, per il decimo anno consecutivo location esterna del Festival della Scienza di Genova. L’appuntamento è per le 16 e 30 con gli interventi di Mario Craviotto, Osteopata D.O. e dell’artista Rosanna La Spesa.

Ad Albisola grande attesa fra gli appassionati dell’arte per un evento di grande rilievo in programma dall’ 8 al 10 novembre ad Albisola Marina alla Galleria Kélyfos Contemporary Art & Design. Saranno in mostra ed in vendita i gioielli che negli ultimi anni sono stati custoditi dal Circolo “Amici della Ceramica” di Albissola Marina. Ci saranno le opere ceramiche di artisti importanti del calibro di Fabbri, Caldanzano, Dangelo, Albrito, Milena Milani, Caminati, Giannici, Lorenzini ed altri artisti.

Insomma accanto alle opere dei maestri più noti saranno visibili ed acquistabili anche alcuni lavori dei primi premi, ossia le ceramiche che, nell’avvicendarsi delle Biennali organizzate dall’associazione, sono state selezionate, premiate e diventate proprietà del Circolo. L’orario di apertura sarà dalle ore 10 alle ore 12 e 30 e dalle 16 alle 19 e 30. Claudio Almanzi