Mostra di pittura, scultura, intarsio, mosaico e recycle art nella Gallery Malocello di Varazze

Dopo il successo ottenuto con l’esposizione dei disegni degli alunni della Classe 4B della Scuola Primaria “G. Massone” di Varazze, “Per non dimenticare”, eseguiti in occasione del “Giorno della Memoria” con la collaborazione dei loro insegnanti e della locale Sezione ANPI “Berto Ghigliotto, la Gallery Malocello ospita la mostra di pittura, scultura, intarsio, mosaico e recycle art allestita dai propri soci e noti artisti locali, di Savona, Cogoleto, Arenzano e Asti.

L’interessante e variegata esposizione, che propone una selezione delle opere realizzate dai bravi artisti partecipanti, al fine di consentire al maggior numero di persone interessate di poterla visitare, resterà aperta fino al 27 marzo 2022, visitabile con il seguente orario: dalle ore 16:00 alle 18:00, escluso il lunedì, giorno di chiusura. A richiesta aperture straordinarie per visite guidate. Per prenotazioni telefonare a Corrado Cacciaguerra, Presidente dell’Associazione Artisti Varazzesi: Tel. 3334981260.

Ingresso libero nel rispetto delle normative emanate dalle competenti autorità, per contrastare il diffondersi del COVID-19 e sue varianti.

Di seguito il messaggio inviatoci da Francesca Agostini, Presidente dall’ANPI Sezione “Berto Ghigliotto” di Varazze, in occasione dell’esposizione dei disegni degli alunni della Classe 4B della Scuola Primaria “G. Massone”:

«Le commemorazioni che si tengono il 27 gennaio di ogni anno, il “Giorno della Memoria”, una ricorrenza internazionale istituita per ricordare le vittime dell’Olocausto, sono in momento importante e necessario sia per gli adulti sia per i ragazzi. Infatti, è attraverso l’insegnamento che si crea la memoria attiva che ci permette non solo di conoscere la storia del nostro passato ma di adottare comportamenti concreti proiettati all’attualità e al futuro, nella speranza che la triste storia non si ripeta.

Questa annuale ricorrenza ci dà la possibilità di capire quello che è successo e reagire di conseguenza: non mostrarsi indifferenti a quelli che sono gli accadimenti del nostro tempo, ma, agire seguendo valori di giustizia, rispetto, uguaglianza, libertà, solidarietà.

Per questi motivi siamo stati lieti di ricevere dalla Classe 4B della Scuola Primaria “G. Massone”, dell’Istituto Comprensivo Varazze – Celle Nelson Mandela di Varazze, il prezioso lavoro fatto dagli alunni, sulla base di un racconto “Il giorno speciale di Max”, che narra la storia di un bambino ebreo di 8 anni nella Parigi della seconda guerra Mondiale. Una storia che ha portato a riflettere e a conoscere parole come rastrellamento, tessera di ragionamento, sterminio e paura.

Ringraziamo gli insegnanti Anna, Betty, Luisa ed Andrea e tutte le loro alunne e alunni, per il tempo dedicato a questa importante ricorrenza e per gli elaborati realizzati in totale autonomia.

Un doveroso ringraziamento anche all’Associazione Artisti Varazzesi, che ha dato la sua disponibilità ad allestire una mostra nella loro “Gallery Malocello”, facendo sì che anche la cittadinanza tutta potesse ammirare i lavori svolti dai ragazzi.»

Elenco artisti partecipanti: Adriana Podestà, Caterina Galleano, Maria Rosa Pignone, Rosa Brocato, Angelino Vaghi, Corrado Cacciaguerra, Ennio Bianchi, Ezio Folco, Francesco Balbo.

