Mostra di Gian Genta nella Biblioteca civica di Celle Ligure

La mostra di Gian Genta sul lungomare di Celle Ligure nella Biblioteca civica, inaugurata domenica 7, resterà aperta fino a domenica 28 febbraio 2021.

In questi primi giorni di fine zona rossa, il comune di Celle Ligure, ha espresso la necessità e l’auspicio di poter vedere i propri cittadini ricongiungersi, non solo nelle strade, ma anche nei posti di cultura come la biblioteca, laddove essere “in relazione” fisicamente era normale, mentre per un certo periodo è venuta a mancare questa manifestazione di vicinanza.

Rivalutando tutto ciò, che si dava per scontato, che ora assume un nuovo valore, considerando che l’arte è il punto d’espressione emotivo più alto per un essere umano, gli amministratori hanno privilegiato la possibilità di veicolare presso la biblioteca civica, situata sulla passeggiata del lungomare, la nuova mostra di scultura ceramica di Gian Genta, elaborando una rappresentazione artistica che, mantenendo la necessità dei gesti e degli intenti, è in grado di garantire e consentire ogni modalità di fruizione evitando assembramenti ed il rispetto della distanza.

Pertanto per la prima volta, passeggiando all’aperto e senza vincoli d’orario, si possono ammirare in vetrina, vera e propria novità, le differenti opere dell’artista che pur essendo un piccolo passo è pur sempre un segnale di riapertura per ritornare ad essere completamente noi, umani e migliorati insieme alla nostra gente.

Ciò che definisce Gian Genta e ciò che non ci dice, volti confusi, figure femminili in assenza, bocche sofferte che non sanno raccontare, scolpite, dipinte e ritratte nella certezza del silenzio e del sospetto, sconosciute apparenze che sussurrano ed a volte, gridano il senso di ritrovo e della perdita.