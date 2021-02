Genova, incontro online in occasione del Darwin Day

Venerdì 12 FEBBRAIO 2021, h 17:00 conferenza online di Loris Galli in occasione del Darwin Day, “Che fine ha fatto Darwin?”

Museo di Storia Naturale “G. Doria”, DISTAV – Università di Genova e Amici del Museo “G. Doria”

La pubblicazione dell’Origine delle specie di Darwin (1859) ha segnato un momento fondamentale nell’ambito del pensiero scientifico moderno (e non solo!), dando vita a un acceso dibattito sull’evoluzione biologica e aprendo la via a interi filoni di ricerca in diversi ambiti della scienza e della filosofia della scienza. In 160 anni molta strada è stata percorsa; il linguaggio della scienza oggi, quando si parla di evoluzione (Evo-devo, equilibri punteggiati, geni egoisti, gerarchia dei livelli di selezione, evoluzione simbiotica), fa pensare a qualcosa di molto diverso da quanto ci disse Darwin. Ma è davvero così?

Loris Galli. Biologo e Dottore di Ricerca in Biologia Evoluzionistica e Conservazione della Biodiversità, è docente di “Genetica e Biologia delle Popolazioni” e di “Zoologia Evolutiva” presso l’Università degli Studi di Genova (DISTAV). Le sue ricerche riguardano la sistematica, l’ecologia e la biogeografia degli artropodi del suolo.

