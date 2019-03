Momentanea modifica della circolazione in viale Carlo Canepa

Modifica della circolazione in viale Carlo Canepa, dalle ore 21 di lunedì 4 alle ore 5 di martedì 5 marzo, per consentire il ribaltamento di aree cantierizzate relative a interventi di restauro conservativo.

Sarà, infatti, istituito il divieto di circolazione per la direzione di marcia mare/monte nel tratto compreso tra le intersezioni con via Cavalli-piazza Oriani e via Casati. Compatibilmente con le esigenze di lavorazione, e con l’ausilio dei movieri, sarà consentito il transito dei veicoli che dalle intersezioni laterali si immettono in viale Carlo Canepa.

Saranno garantite la corsa delle ore 21,12 della linea Amt n. 172 e il transito dei veicoli di soccorso impegnati in operazioni di pronto intervento.

In caso di avverse condizioni metereologiche o tecniche, si procederà all’interruzione il giorno successivo con il medesimo orario.