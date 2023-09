Molestava donne a Portofino: arrestato in Veneto stalker 27enne

Arrestato il molestatore e stalker seriale di Portofino. In manette è finito un 27enne fermato in Veneto dopo un folle inseguimento per dieci chilometri.

Il giovane si presentava come stretto collaboratore di un notissimo chef per approcciare sessualmente le commesse di Portofino. E in un caso ha anche perseguitato una hostess del bistrot del cuoco stellato seguendola dalla Lombardia fino al celebre borgo frequentato dai vip.

Il 27enne è ora accusato di stalking e violenza sessuale. In un primo momento era stato denunciato dai carabinieri e sottoposto a foglio di via da parte del Questore di Genova, ma dopo che nelle scorse settimane si sono presentate altre giovani donne dai militari, il pm genovese Luca Scorza Azzarà ha chiesto e ottenuto l’arresto.

L’inchiesta è nata dopo la denuncia di una hostess: ai militari ha raccontato di essere stata approcciata dal 27enne mentre lavorava e di avere iniziato a ricevere messaggi e telefonate continue dal molestatore.

Quando, con la stagione estiva, si è trasferita in Liguria per lavorare nel ristorante di Portofino si è ritrovata il suo stalker davanti.

Il giovane si era fatto assumere dal ristorante a fianco e aveva cominciato a seguirla e a cercarla.

Nel corso delle indagini è emerso che lo scorso agosto, il 27enne aveva molestato quattro commesse sempre con lo stesso modus operandi.

Per il gip quel giovane sarebbe un “predatore sessuale tanto incallito da molestare numerose ragazze nel giro di poche ore nonché uno stalker tanto perseverante da seguire da una regione all’altra la sua vittima”.