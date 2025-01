Molassana: ghiaccio sulle strade provoca incidenti nella mattinata

Questa mattina, la zona di Molassana a Genova è stata teatro di alcuni incidenti causati dal ghiaccio formatosi durante la notte. Il fenomeno è stato generato dal calo delle temperature e dall’elevata umidità registrata nelle ultime ore.

Ghiaccio sulle strade: la causa degli incidenti

Nel pomeriggio di ieri, l’aumento dell’umidità ha creato una sottile patina sulle strade e sui vetri delle auto in tutta la città. Durante la notte, questa umidità si è trasformata in un pericoloso strato di ghiaccio in alcune vie di Molassana, rendendo le superfici stradali particolarmente scivolose.

Incidenti segnalati e interventi di soccorso

Gli episodi si sono verificati principalmente in via di Creto, via Pedullà e via Struppa, coinvolgendo prevalentemente scooter. Una donna è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Galliera per le cure necessarie.

Sicurezza stradale: un richiamo alla prudenza

Le condizioni climatiche avverse di questo periodo richiedono particolare attenzione da parte di automobilisti e motociclisti. Si raccomanda di moderare la velocità, mantenere una distanza di sicurezza adeguata e, dove possibile, utilizzare mezzi con pneumatici invernali per affrontare situazioni di potenziale pericolo.