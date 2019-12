Modifica viabilità in corso Perrone regolata da semaforo

Su richiesta della Struttura Commissariale per la Ricostruzione del viadotto Polcevera viene temporaneamente interrotta la viabilità, in orario notturno, in un tratto di corso Ferdinando Maria Perrone, al fine di poter eseguire i necessari lavori di completamento della rampa di accesso alla fondazione provvisoria della pila C.

Nel tratto sottostante il “Nuovo Viadotto Polcevera”, dove fino ad oggi è stato in vigore il senso unico alternato con orario 6 – 21, con decorrenza immediata e fino a cessate necessità viene quindi istituito il senso unico alternato regolato da semaforo di cantiere con orario 6 – 21 e il divieto di circolazione veicolare e pedonale con orario 21 – 6.