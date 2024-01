Minori stranieri violenti, picchiati e feriti 4 infermieri al Galliera

Minori stranieri violenti accolti in città a Genova. Stavolta uno di loro si è scagliato con inaudita violenza contro un infermiere del Galliera e poi altri 3 intervenuti in soccorso del collega.

Ancora una volta ad avere la peggio sono stati i sanitari del Pronto soccorso che ha competenza anche sul Centro storico, la zona più “calda” della città insieme a Sampierdarena.

Il minore straniero violento era giunto al Galliera dopo avere commesso un furto.

In ospedale ha aggredito e ferito, per fortuna in modo lieve, i 4 infermieri che avevano cercato di aiutarlo.

Il minore straniero ha colpito i sanitari più volte, provocando delle contusioni giudicate guaribili in pochi giorni e interrompendo l’attività di servizio del Pronto soccorso, peraltro abbastanza affollato da altri pazienti.

Quando è stato calmato dai poliziotti successivamente intervenuti, il minore straniero è stato bloccato e ricoverato nel reparto di Psichiatria.

Rischia di essere accusato di lesioni aggravate a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.