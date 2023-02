Minibasket Challenge Libertas ad Andora

Ieri pomeriggio sabato 18 Febbraio, nel Palazzetto dello Sport in Via Piana del Merula, la nuova ASD Andora Basket ha organizzato il primo appuntamento nella cittadina rivierasca del Minibasket Challenge Libertas, promosso dal Comitato Regionale Libertas Liguria Pallacanestro.

Vi hanno preso parte dalle 1500 alle 1630 i bambini di 6/8 anni della stessa ASD Andora Basket e di ASD Pallacanestro Alassio.

I bambini hanno giocato partite 3c3 su campi ridotti, con i due canestri bassi, posizionati nelle due metà campo e tempi ridotti, in modo da dare modo ai mini-cestisti di giocare a lungo, con i dovuti tempi di recupero fisico.

Quello di ieri è stato il primo appuntamento cestistico, organizzato ad Andora, dopo alcuni anni di oblio, che certamente sarà replicato in futuro.

La nuova società Andora Basket, dopo una collaborazione con Pallacanestro Alassio nella scorsa stagione, dal settembre 2022 ha avviato i corsi Minibasket, riscontrando numerose iscrizioni che, oltre ad evidenziare il buon lavoro dei dirigenti e Istruttori, è di buon auspicio per una continuativa attività cestistica, così come negli 90 fino al primo decennio duemila.

Un ritorno importante per il movimento cestistico savonese e Ligure che Libertas Liguria, secondo le proprie finalità istituzionali, contribuisce a supportare

La finalità di Libertas è quella di offrire opportunità di gioco ai tesserati delle ASD affiliate, cercando di favorire il corretto apprendimento tecnico, abbinato al divertimento e piacere di giocare a Pallacanestro.