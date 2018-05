Minaccia l’ex e rovina l’appartamento, 43enne arrestato per stalking

Ieri, a Savona, i poliziotti della Squadra Mobile e della Squadra Volante ha arrestato un 43enne italiano, con l’accusa di atti persecutori, nei confronti di una donna 33enne con la quale aveva avuto una breve relazione affettiva.

Da una ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine la donna sarebbe stata vittima di gravi minacce e danni all’appartamento nel quale avevano convissuto.

Infatti, quando la relazione era terminata lui, non aveva voluto lasciare l’alloggio, per cui la donna si era allontanata. Ieri poi, in seguito ad atteggiamenti sempre più pesanti, la donna si è recata con un amico in Questura per sporgere denuncia, scatenando la reazione dell’uomo che era stato arrestato così in flagranza per stalking e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.