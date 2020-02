Minaccia il compagno con dei coltelli, poi lo aggredisce con lo spray e picchia poliziotti

La donna è stata arrestata

Ieri sera, intorno alle 22, i poliziotti dell’U.P.G. e del Commissariato Cornigliano hanno arrestato in via Vittorini, alle spalle di Genova Prà, una 53enne genovese pregiudicata e sottoposta all’affidamento in prova ai servizi sociali, per resistenza, lesioni ed oltraggio a pubblico ufficiale, denunciandola anche per danneggiamento e possesso di armi od oggetti atti ad offendere.

La donna, durante una violenta lite scaturita in casa con il compagno, lo ha minacciato con dei coltelli poi, quando lui è sceso in strada per allontanarsi, lo ha inseguito aggredendolo con dello spray al peperoncino, facendo fare la stessa fine anche un amico dell’uomo intervenuto in aiuto.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno soccorso i due e rintracciato la donna che nel frattempo era tornata a casa, trovandola visibilmente alterata dai fumi dell’alcol.

La sua reazione alla vista delle divise è stata decisamente violenta infatti ha aggredito con calci e pugni due agenti, provocando loro ferite giudicate guaribili in 10 giorni.

Anche sull’auto di servizio non ha trattenuto la sua furia arrivando a danneggiare la paratia divisoria dell’abitacolo e il vetro del finestrino posteriore.

Trasferita presso le locali camere di sicurezza, sarà giudicata questa mattina per direttissima.