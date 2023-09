Millesimo, al via il 29 settembre la Festa del tartufo della Val Bormida

Il Comune di Millesimo, nell’entroterra savonese, è pronto ad accogliere la XXXI “Festa nazionale Tartufo della Val Bormida” in programma il 29, 30 settembre e 1° ottobre per iniziativa del Comune con la collaborazione dell’associazione tartufai e tartuficoltori Liguri.

Il Centro storico, le antiche vie e le piazze di Millesimo si trasformeranno in un mercato a cielo aperto, dove il protagonista indiscusso sarà il prezioso fungo ipogeo, declinato in tutte le sue sfumature, dalla ricerca e cavatura all’utilizzo in cucina.

Per l’edizione 2023 la Festa può fregiarsi del patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf), oltre al sostegno di Regione Liguria.

La Festa del tartufo di Millesimo coniuga tradizione e creatività valorizzando il tartufo ligure, sempre più apprezzato e ricercato dai grandi chef.