Millelire Gospel Choir in concerto a Genova venerdì 8 aprile in piazza San Matteo nell’ambito di “Time Out”.

Millelire Gospel Choir in concerto a Genova. EVENTO GRATUITO.

Nell’ambito di Time Out, la rassegna musicale a cura del Civ Casana in collaborazione con Confesercenti Genova, venerdì 8 aprile alle ore 19 sul sagrato della chiesa di San Matteo è in programma il concerto gratuito del Millelire Gospel Choir.

Fondato nel 2000 da un gruppo di amici accomunati dalla passione per la musica, il Millelire Gospel Choir conta oggi quaranta componenti guidati dal maestro Andrea Porta, baritono professionista di fama internazionale.

Il repertorio approfondisce la tradizione gospel e spiritual attraverso brani tradizionali affiancati da composizioni ed arrangiamenti originali.

Tra i tanti concerti tenuti in oltre vent’anni di attività, si segnalano:

l’esibizione a fianco della compianta Brenda Waters al teatro Modena di Genova,

la partecipazione agli spettacoli dei Cavalli Marci al Politeama Genovese e a prestigiosi festival come quello delle Corali Liguri, Circumnavigando, l’Andersen di Sestri Levante,

il concerto alla Saint Matthew’s Church di Londra, la Gospel Nacht di Bottrop a fianco di Wayne Ellington,

le prestigiose esibizioni in due “templi” della lirica quali il Carlo Felice di Genova e il Teatro Regio di Torino e per ultime, in ordine di tempo,

le partecipazioni agli spettacoli teatrali di D. Stoppani “Nulla era stato concordato” al teatro Garage di Genova e di M. Lanzetta “La partigiana Tina” alla Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, oltre al premio della critica ottenuto al concorso per corali di Barcellona nel 2010.

Ogni esibizione del Millelire Gospel Choir è finalizzata a raccogliere fondi da destinare in beneficenza:

in questo caso, la sponsorizzazione dell’evento, organizzato dai commercianti aderenti al Civ, verrà devoluta interamente alla mensa dei poveri di San Matteo che svolge la sua attività misericordiosa, ogni lunedì sera, presso i locali dell’Abbazia.

Si ringrazia per la collaborazione e il sostegno Azienda Agricola Targa Agnese, Enoteca Migone, Ghiglione 1885, Lazzaro Galleria d’arte contemporanea, Le Delizie di San Matteo, Luca Cimino Restauro, Zupp.

Per informazioni:

Luca Cimino tel. 348 0029244