Milite Ignoto e Treno della memoria, domani cerimonia a Genova Principe

Domani mattina giungerà alla stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe il “Treno della Memoria”, convoglio storico allestito per commemorare l’anniversario dell’arrivo nella stazione di Roma Termini del convoglio che nel 1921 trasportò, da Aquileia, la salma del Milite Ignoto.

Il treno speciale, inaugurato lo scorso anno e ripartito il 6 ottobre da Trieste, proseguirà il suo viaggio per raggiungere la Capitale il 4 novembre in concomitanza con le celebrazioni del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, dopo aver percorso, in più di 100 ore, oltre 5000 chilometri in 17 tappe.

Il convoglio è composto da una locomotiva a vapore Gr. 740, un bagagliaio 1926, un carro K, due carrozze “Centoporte”, una carrozza “Centoporte a salone”, un carro “Carnera”, una carrozza prima classe Az 10.000, una carrozza “Grillo”, una carrozza cuccette tipo “1957 T” e una locomotiva Diesel.

Il “Treno della Memoria”, allestito al suo interno con una mostra commemorativa, stazionerà dalle ore 09.00 alle ore 18.00 sul BINARIO XI per la visita del pubblico.

Ad accoglierlo, un picchetto d’onore interforze in armi, i gonfaloni e i Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e la Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia che eseguirà la “Marcia del Pieve” e le autorità civili.

In qualità di comandante del presidio militare, il generale di divisione Maurizio Ferla, comandante della Legione Carabinieri Liguria, presiederà la cerimonia di commemorazione alla presenza delle massime autorità civili e militari della Liguria e agli studenti delle scuole medie e superiori.

Il viaggio del Milite Ignoto da Aquileia alla Capitale nel 1921 rappresentò una delle manifestazioni a cui gli italiani presero parte sotto la stessa bandiera, sentendosi un popolo unico e unito.

La prosecuzione di tale iniziativa, che ha visto lo scorso anno la partecipazione di migliaia di persone che si sono recate nelle stazioni per salutare con rispetto e con commozione il Treno del Milite Ignoto, nonché numerose iniziative quali concorsi letterali, artistici, multimediali, vuole ulteriormente ricordare e rendere onore a quei soldati, in gran parte provenienti dalle campagne e dalle fabbriche, che hanno sacrificato la propria vita per la Patria.