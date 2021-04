Milan-Samp, le statistiche della sfida del Meazza

Gli statistiche degli incontri tra Milan e Samp in programma nel prossimo turno di serie A.

SCONTRI DIRETTI

Il Milan ha vinto 65 dei 125 precedenti in Serie A contro la Sampdoria – completano il bilancio 30 successi blucerchiati e 30

pareggi.

Solo l’Inter (69) ha ottenuto più successi del Milan (65) contro la Sampdoria in Serie A.

Il Milan ha registrato quattro successi nelle ultime sei sfide contro la Sampdoria in Serie A (1N, 1P), inclusa la più recente nel

match d’andata; l’ultima volta che però i rossoneri hanno vinto entrambe le gare stagionali di campionato contro i

blucerchiati risale al 2015/16.

La Sampdoria ha mantenuto la porta inviolata in quatto delle ultime otto sfide di Serie A contro il Milan, tante quante nelle

precedenti 41.

Il Milan ha segnato almeno due reti in ciascuna delle ultime due sfide contro la Sampdoria in Serie A: Stefano Pioli potrebbe

diventare il primo allenatore rossonero a vedere la propria squadra segnare 2+ gol ai blucerchiati in campionato per almeno

tre sfide di fila da Fabio Capello nel 1993 (cinque in quel caso).

65/30/30 V / N / P 30/30/65

210-118 Gol fatti – subiti 118-210

V/V/N/P/V Ultime cinque sfide P/P/N/V/P

Ultima partita: 06/12/2020 – Sampdoria – Milan 1-2 (0-1)

PRECEDENTI IN CASA DEL MILAN

Il Milan ha ottenuto il successo in 40 delle 62 sfide casalinghe contro la Sampdoria in Serie A (11N, 11P).

La Sampdoria è l’avversaria contro cui il Milan vanta la più alta percentuale di vittorie casalinghe (64.5%) tra quelle ospitate

almeno 40 volte in Serie A.

Il Milan è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette partite casalinghe contro la Sampdoria in Serie A (4V, 2N), pareggiando

0-0 in quella più recente nel gennaio 2020 – match in cui Zlatan Ibrahimovic ha fatto il suo ritorno in rossonero.

Dopo il pareggio della scorsa stagione, Milan e Sampdoria potrebbero chiudere due match consecutivi di Serie A in casa

dei rossoneri con il segno “X” per la prima volta nella storia.

Milan – Sampdoria

Serie A – 03/04/2021

ANTICIPO DELLE 12.30

Gli ultimi due confronti tra Milan e Sampdoria alle 12.30 in Serie A hanno visto i blucerchiati trovare il successo: 0-1 nel

febbraio 2017 con rete di Luis Muriel dal dischetto e 2-0 nel settembre 2017 con i gol di Duván Zapata e Ricardo Álvarez.

Il Milan ha vinto le ultime due gare di campionato disputate alle 12.30 (entrambe contro l’Udinese), dopo aver vinto solo una

delle precedenti 10 (5N, 4P).

La Sampdoria ha vinto solo una delle ultime otto partite di Serie A giocate alle 12.30 (2N, 5P), dopo aver trovato il successo

in cinque delle nove precedenti (4N).

STATO DI FORMA

Il Milan non ha vinto alcuna delle ultime cinque partite casalinghe in tutte le competizioni (2N, 3P); l’ultima volta che ha

registrato una striscia più lunga senza successi interni risale a dicembre 2013 con Massimiliano Allegri alla guida (sei).

Il Milan è la squadra con la differenza negativa più ampia tra punti guadagnati in casa (22) e quelli ottenuti in trasferta (37)

in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei: -15.

Il Milan è imbattuto nelle ultime cinque gare di Serie A dopo la sosta per la Nazionale (3V, 2N) dopo che aveva perso sei

delle precedenti otto (2N).

Il Milan ha ottenuto 18 successi in 28 partite di questo campionato (5N, 5P) e in caso di vittoria potrebbe già eguagliare il

numero di successi registrati nei tornei 2018/19 e 2019/20 a fine stagione.

La Sampdoria ha perso solo due delle ultime nove gare di Serie A a seguito della pausa per gli impegni della Nazionale (4V,

3N): tuttavia una di queste due sconfitte è arrivata proprio nel match più recente contro il Bologna a novembre 2020.

La Sampdoria non vince da quattro trasferte in Serie A (2N, 2P): tra le squadre attualmente in Serie A solo Crotone (16 partite)

e Parma (otto) attendono il successo esterno da più incontri.

La Sampdoria è reduce dal successo per 1-0 contro il Torino e potrebbe vincere due gare di fila in Serie A senza subire gol

per la prima volta da settembre 2018.

La Sampdoria non ha pareggiato nessuna delle ultime 20 sfide di Serie A contro squadre che a inizio giornata occupavano

le prime due posizioni della classifica (5V, 15P); vittoria per 2-1 contro l’Inter in quella più recente a gennaio.

STATISTICHE GENERALI

Il Milan è la squadra che ha colpito più legni in questa Serie A (18) mentre nessuna formazione è stata salvata in più occasioni

dal montante della Sampdoria (16).

Il Milan ha creato più attacchi in verticale di ogni altra squadra in Serie A questa stagione (65).

La Sampdoria è la squadra che ha la percentuale di cross su azione riusciti più bassa in questo campionato (15.5%) – mentre

solo Atalanta (24.5%) e Inter (24.4%) fanno meglio del Milan (23.1%).

Solo Bologna e Atalanta (entrambe 16) hanno mandato in rete più giocatori di Milan e Sampdoria (15 ciascuna) in questo

campionato.

Solo Juventus e Napoli (una entrambe) hanno subito meno reti della Sampdoria (due) da fuori area in questa Serie A.

Milan (42%) e Sampdoria (36%) sono le due squadre che hanno subito in percentuale il maggior numero di gol su calcio

piazzato in questo campionato.