Midnight Show work in progress,ma è tutto pronto

Stamani sopralluogo sul Pontile Bestoso per Nick The Nigltfly, Beatrice Bertolino, Marco Dottore e l’animazione di Alassio Christmas Town

Le operazioni per l’allestimento del palco e dello spettacolo sono iniziate nella tarda mattinata di oggi sotto la supervisione dei protagonisti del Midnight Show che andrà in scena domani sera, la notte di Capodanno, sul Molo di Alassio.Pontile Bestoso prossimo quindi alla chiusura al pubblico per consentire, oltre al posizionamento del palco e degli impianti luce e audio, anche la predisposizione del suggestivo incendio con cui Alassio saluterà il nuovo anno.”Venite ragazzi –

Alassio sta preparando un mondo di sorprese per questo Capodanno. Tanta ottima musica, tanto divertimento, tanto entusiasmo. Non potete mancare” Nick The Nightfly è il primo degli entusiasti: sarà lui la special guest della serata, ma sarà affiancato dal dj di Montecarlo Nights Pat Rich, mentre Beatrice Bertolino sarà l’inviata speciale presso i locali della movida alassina per monitorare il livello di entusiasmo e partecipazione alla notte più pazza dell’anno. Si parte alle 19 quando sarà dj Enzo Antinoro a iniziare a movimentare la scena. Via poi alle note soul dalla voce di Lavinia Testa, alla selezione musicale di Pat Rich e alla scaletta musicale appositamente predisposta da Nick the Nightfly che con la sua Band accompagnerà il pubblico fino al count down e all’incendio del molo.A tirare le fila di questa straordinaria serata Marco Dottore affiancato dagli animatori di Alassio Christmas Town: “Sarà una serata magica. Da non perdere”Una serata che dopo la mezzanotte proseguirà con la programmazione musicale dei locali della movida alassina.