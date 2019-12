A Carcare nasce il Gentilino il biscotto della gentilezza

La gentilezza può rappresentare un’opportunità per rafforzare l’identità comunitaria e sostenere la crescita economica locale.

Proprio come accaduto a Carcare, in Provincia di Savona, uno degli 80 Comuni Italiani che negli ultimi mesi hanno nominato un Assessore alla Gentilezza. Nel mese di Dicembre grazie alla collaborazione tra diversi attori della Comunità carcarese è stato realizzato il Gentilino, il biscotto che sorride (grazie alla forma), a base di farina di Castagna, tipico alimento locale, realizzato prevalentemente con materia prima a km 0. La riuscita del Gentilino è stata possibile grazie alla collaborazione tra più realtà locali: la scuola di formazione per la ristorazione della Valbormida, che con lo chef Sandro Usai ha creato la ricetta, la Pro Loco presieduta da Lucia Battaglia che lo ha cucinato omaggiandolo ai carcaresi dopo la messa di Natale insieme ad un bigliettino benaugurale e l’Assessore alla Gentilezza Enrica Bertone che ha sostenuto l’iniziativa proponendo anche un modo gentile per mangiarlo: “spezzarlo e condividerlo con le persone vicine”. Da Gennaio il Gentilino sarà venduto nelle panetterie e pasticcerie locali, divenendo un prodotto tipico del territorio.