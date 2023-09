Michael Frank presenta “Cento volte sabato” al Giardino dei Lettori di Chiavari, Giovedì 28 Settembre ore 18.00

, presso il Giardino dei Lettori della Società Economica, Michael Frank presenterà il libro “Cento volte sabato”. L’autore dialogherà con Sabina Croce. La prenotazione è consigliata e può essere effettuata online sulla piattaforma Eventbriteo telefonando al numero 3472502800.

La scheda del libro. Stella Levi è nata nel 1923 a Rodi. Qui, tra i colori e le tradizioni della Juderia, il quartiere ebraico, ha trascorso i suoi primi vent’anni, al tempo della dominazione italiana. Poi, nel luglio del 1944, è stata deportata ad Auschwitz, dove quasi tutti i membri della sua comunità sono stati assassinati.

Dai campi nazisti Stella ha fatto ritorno, ed è emigrata negli Stati Uniti, a migliaia di chilometri da quell’unico luogo che aveva conosciuto e che non esisteva più. Alla soglia dei cent’anni, per cento sabati, Stella ha raccontato la sua storia a Michael Frank. Perché non andasse perduta.

Del secolo che ha attraversato Stella Levi non aveva mai parlato apertamente, fino al sabato in cui Michael Frank è andato a farle visita a casa sua, a New York. Stella e Michael non potevano immaginare che quello sarebbe stato il primo di una lunga serie di pomeriggi trascorsi a viaggiare indietro nello spazio e nel tempo, per ricostruire, ricordare e raccontare una storia indimenticabile. Che ha inizio nella cristallina e vibrante Rodi degli anni Venti, all’epoca della dominazione italiana.

Stella nasce e cresce nel cuore della Juderia, il quartiere ebraico: «era un posto cosí vivo. Vivo di odori, di colori, di gusti, di movimento, di suono…» Qui a scandire il quotidiano sono i riti e le tradizioni di un microcosmo familiare che coincide con tutta la piccola comunità della Juderia. Per quanto sia un luogo sereno e rassicurante, fin da ragazzina Stella sogna di partire da quell’«isoletta in mezzo al nulla», per condurre una vita più piena altrove. In Italia magari, dove vorrebbe frequentare l’università.

Ma con la promulgazione delle leggi razziali Stella deve rinunciare alla scuola. I contorni del suo sogno si fanno sempre più sfumati. E le speranze per il futuro lasciano presto il posto all’inimmaginabile. Nel luglio del 1944 i tedeschi deportano i circa millesettecento abitanti della Juderia, prima in nave e poi in treno, ad Auschwitz. È il viaggio di deportazione più lungo in assoluto, in termini di tempo e di distanza. Il novanta per cento dei prigionieri viene assassinato all’arrivo.

Durante i loro incontri, Michael e Stella hanno ripercorso le tappe di questo periplo lungo una vita: al di là della distruzione, della sofferenza, della perdita, a rimanere per sempre è la storia di Stella, magica e moderna Shahrazad che non vorremmo mai smettere di ascoltare.

L’autore. Michael Frank vive tra New York e la Liguria. È scrittore e saggista e ha lavorato per dieci anni per la «Los Angeles Times Book Review». I suoi reportage di viaggio sull’Italia, scritti per il «New York Times», sono stati raccolti e pubblicati in Italy: The Best Travel Writing from The New York Times. Con Il romanzo I Formidabili Frank (Einaudi 2018) ha vinto il JQ Wingate Prize per il 2018.