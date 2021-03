Metro San Giorgio: nuovo dispositivo per raccolta bottiglie, plastica e lattine

“Salgono a 13 gli ‘ecocompattatori’ a Genova, che si conferma prima città d’Italia per presenza di questi dispositivi in ogni Municipio. L’ultimo, presentato stamane, è stato posizionato all’uscita della fermata della metropolitana San Giorgio e rientra nelle azioni di implementazione ed efficientamento della pulizia nell’ambito del Piano integrato per il Centro storico”.

Lo hanno riferito oggi i responsabili del Comune di Genova.

“Il nuovo ‘ecocompattatore’ – hanno aggiutno da Tursi – a servizio del Centro storico e dell’area del Porto Antico, ha una novità rispetto alle 12 macchine già presenti a Genova: oltre al conferimento di bottiglie e imballaggi in plastica, permette anche la raccolta delle lattine in alluminio.

Questo è il risultato della collaborazione con il Cial-Consorzio imballaggi alluminio, che aumenta la possibilità di raccogliere più velocemente i punti per ottenere sconti e coupon dalla rete commerciale aderente al progetto PlasTiPremia, partito a novembre da Amiu Genova e Comune di Genova, in collaborazione con Ilc-Istituto ligure per il Consumo e Corepla-Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica.

Alla messa in funzione della nuova macchina stamane erano presenti gli assessori comunali all’Ambiente Matteo Campora e al Centro storico Paola Bordilli, il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù, il presidente Amiu Genova Pietro Pongiglione, la responsabile comunicazione Corepla Valentina Meschiari, il referente locale CIAL-Consorzio nazionale imballaggi alluminio Gennaro Galdo, il presidente della Porto Antico spa Mauro Ferrando e il rappresentante dell’Istituto ligure del consumo Furio Truzzi”.