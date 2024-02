Meteo, tempo instabile: le previsioni di Arpal in Liguria

Meteo in Liguria e previsioni. Notte di pioggia e raffiche di vento su Genova e nel resto della Liguria. A causa delle precipitazioni intense si sono verificati diversi disagi con allagamenti a Genova. Mentre a Portofino il mare è salito fino in piazzetta.

Solo all’alba l’intensità della pioggia è diminuita.

Ecco la situazione meteo e le previsioni secondo Arpal

Venerdì 23 Febbraio 2024

Situazione ed evoluzione: Scorcio di settimana all’insegna del tempo incerto e variabile con nubi, schiarite e piogge sparse a carattere di rovescio o temporale che ci accompagneranno fino a Domenica. Successivo marcato peggioramento con piogge diffuse Lunedì e Martedì.

Cielo e fenomeni: La perturbazione che interessa la Liguria si allontana ma si lascia dietro una scia di instabilità. Prevediamo un pomeriggio variabile con belle schiarite alternate a nubi e temporali anche grandinigeni, più probabili a Levante e sulle Marittime

Venti: Di direzione variabile deboli o moderati con rinforzi da Sud-Ovest anche forti sui capi esposti di Ponente la sera

Mare: Molto mosso con moto ondoso in aumento; mareggiate di Libeccio su tutte le coste la sera

Segnalazioni di Protezione Civile: Vento, mare e temporali

Temperature: Massime stazionarie, minime della sera in calo

Umidità: su valori alti

Sabato 24 Febbraio 2024

Cielo e fenomeni: Sulla Liguria continua ad affluire aria umida ed instabile che mantiene condizioni di tempo variabile. A Ponente prevarrà il sole mentre sul centro-Levante avremo nubi irregolari anche consistenti associate a isolati rovesci, al più moderati

Venti: Da Sud Ovest moderati o forti al mattino, in calo fino a deboli meridionali la sera

Mare: Mareggiate di Libeccio su tutte le coste al mattino; moto ondoso in calo nelle ore centrali fino a mare ovunque mosso la sera

Segnalazioni di Protezione Civile: Vento e mare

Temperature: In calo le minime, massime stazionarie

Umidità: su valori medi

Domenica 25 Febbraio 2024

Cielo e fenomeni: Nubi irregolari con prevalenza di sole al mattino sugli estremi della regione e nubi consistenti associate a piogge sul centro; schiarite nelle ore centrali e nuovo peggioramento con piogge a partire da Ponente la sera

Venti: In rotazione ciclonica deboli o moderati al mattino, in calo fino a deboli in prevalenza orientali la sera

Mare: Mosso, localmente poco mosso nel pomeriggio

Segnalazioni di Protezione Civile: Vento

Temperature: Stazionarie

Umidità: su valori alti

Tendenza lunedì 26 e 27 febbraio 2024

Giornata perturbata con precipitazioni diffuse anche moderate a seguire in esaurimento.

Temperature: in calo

Venti: forti o di burrasca di direzione variabile