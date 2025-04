Meteo Pasqua e Pasquetta 2025 in Liguria: pioggia in arrivo, ma migliora in serata

Chi sperava in una Pasqua e Pasquetta all’insegna del sole e delle gite all’aperto dovrà fare i conti con una situazione meteorologica instabile: secondo le previsioni, il maltempo sarà protagonista, soprattutto nella giornata di domenica 20 aprile. Tuttavia, lunedì 21 aprile potrebbe offrire qualche timida schiarita in serata, regalando almeno un finale più sereno alle festività.

Pasqua 2025: piogge e temporali su tutta la Liguria

Per la giornata di Pasqua, una circolazione di bassa pressione interesserà tutta la regione, determinando condizioni di maltempo diffuso, con piogge abbondanti, rovesci e locali temporali.

Riviera di Ponente : cieli coperti con piogge deboli persistenti per tutta la giornata.

: cieli coperti con per tutta la giornata. Riviera Centrale : giornata molto perturbata con piogge e temporali diffusi.

: giornata molto perturbata con diffusi. Riviera di Levante : cielo nuvoloso con fenomeni in intensificazione in serata .

: cielo nuvoloso con fenomeni in intensificazione . Zone alpine : piogge deboli al mattino, in intensificazione dal pomeriggio con possibili temporali.

: piogge deboli al mattino, in intensificazione dal pomeriggio con possibili temporali. Appennino ligure: cieli coperti e rovesci, soprattutto nel pomeriggio.

I venti saranno moderati da sud-est, mentre il zero termico si attesterà attorno ai 2550 metri. Mari mossi, in particolare il Mar Ligure di Levante, localmente molto mosso.

Pasquetta 2025: ancora instabilità ma tendenza al miglioramento

Lunedì 21 aprile il maltempo concederà una tregua, con fenomeni in attenuazione nel corso della giornata e condizioni più asciutte dalla sera, soprattutto lungo la costa.

Riviera di Ponente : giornata grigia con piogge deboli persistenti .

: giornata grigia con . Riviera Centrale : piogge e rovesci temporaleschi al mattino, in miglioramento dal pomeriggio. Asciutto in serata .

: piogge e rovesci temporaleschi al mattino, in miglioramento dal pomeriggio. . Riviera di Levante : instabilità diffusa fino al pomeriggio, poi spazio a schiarite serali .

: instabilità diffusa fino al pomeriggio, poi spazio a . Alpi Liguri : piogge e temporali durante il giorno, con attenuazione dei fenomeni in serata .

: piogge e temporali durante il giorno, con . Appennino: scenario simile, con temporali nel pomeriggio e miglioramento serale.

I venti saranno deboli occidentali, in rotazione verso sud. Lo zero termico scenderà leggermente, intorno ai 2350 metri. Il Mar Ligure risulterà mosso in entrambi i bacini.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube