Meteo | Cielo limpido al mattino, nel pomeriggio nubi e calo temperature

La giornata in Liguria si apre con il cielo limpido per l’ingresso di forti venti settentrionali. Tuttavia l’aria fredda in quota determina un aumento dell’instabilità con possibili brevi rovesci o temporali su estremo Ponente.

Dal pomeriggio di oggi aumenterà l’instabiltà con la presenza consistene di nuvole e un consegente calo delle temperature.

Queste le minime registrate nella notte appena trascorsa: Genova 11.6, Savona 10.4, Imperia 10 e La Spezia 12.5.

Le previsioni di Arpal

Lunedì 11 marzo 2019.

La rotazione del flusso dai quadranti settentrionali a seguito del passaggio di un sistema frontale favorisce ampie schiarite già dal mattino.

Tuttavia il brusco ingresso di aria fredda in quota determina un aumento dell’instabilità in particolare su estremo Ponente, con possibili brevi e locali rovesci o temporali. Temperature in locale aumento per condizioni favoniche, successivo brusco calo dal tardo pomeriggio specie sui rilievi

I Venti in rotazione dai quadranti settentrionali e rinforzo fino a forti o di burrasca nel pomeriggio con raffiche di 80-90 km/h specie sui crinali e agli sbocchi delle valli.

Il mare molto mosso, in graduale calo sotto costa a partire da Ponente nel pomeriggio.

Segnalazioni di protezione civile: venti di burrasca dai quadranti settentrionali

Per martedì 12 marzo sono previsti venti forti ancora al mattino. Nel pomeriggio ci sarà una progressiva attenuazione.