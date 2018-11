Maltempo, Arpal: chiusura e modifica allerta meteo in Liguria

Stamane Arpal ha confermato la chiusura alle 13 di oggi dell’allerta meteo gialla per piogge diffuse e temporali sulla zone B, C, E (bacini medi e piccoli) della Liguria.

Disposto, invece, il prolungamento per i bacini grandi della zona C fino alle 15.

Ricordiamo la suddivisione in zone del territorio regionale.

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.

“Nelle ultime ore – hanno spiegato gli esperti di Arpal – le precipitazioni più intense hanno interessato il versante toscano del Magra con il Passo del Cerreto che ha raccolto 68.8 millimetri in un’ora e 98 dalla mezzanotte.

Le piogge hanno causato un marcato innalzamento del livello idrometrico del Magra e dei suoi affluenti. Transitato da poco il picco di piena alla foce, ampiamente contenuto in alveo, su Magra e Vara, stanno transitando portate cosiddette “di morbida”, con livelli idrometrici al di sopra dei valori ordinari comunque in lenta e progressiva discesa.

Tornando alle precipitazioni, sempre nelle ultime ore a Statale di Né 36.2 millimetri di pioggia in un’ora con un rovescio da 10 millimetri in 5 minuti e 19.4 in 15 minuti (43 dalla mezzanotte) mentre a Santo Stefano d’Aveto sono caduti 25 millimetri di pioggia in un’ora; nell’imperiese, dove non erano attesi fenomeni stazionari, 22.4 millimetri in un’ora a Borgomaro è stata la massima quantità oraria. Si tratta, lo ricordiamo, di una precipitazione moderata ( a Ventimiglia rovescio da 9.4 millimetri in 5 minuti”.