Messa e pranzo di fraternità al Centro Benedetto Acquarone di Chiavari

L’arrivo del Natale rappresenta per il Villaggio del Ragazzo un momento importante in cui gli ospiti dei Centri e le loro famiglie, gli operatori, i volontari e gli amici possono incontrarsi e condividere la festa.

L’ente diocesano allarga pertanto a tutti l’invito tutti alla Messa di Natale il prossimo giovedì 13 dicembre 2018 alle ore 10:30 presso il Centro Benedetto Acquarone a Chiavari, in via San Pio X 26.

Dopo la Messa, seguirà un pranzo di fraternità offerto nel chiostro del Centro (è gradita una conferma di partecipazione telefonando al numero +39 0185 5906262).

Ecco come il presidente del Villaggio del Ragazzo, prete Rinaldo Rocca illustra il senso di questa festa:

“Il vangelo è chiaro: Gesù è venuto innanzitutto per i poveri, per dire loro la vicinanza di Dio. I nostri Centri sono casa per tante persone variamente doloranti. Con il servizio quotidiano noi dobbiamo testimoniare la misericordia e bontà del Dio fatto uomo per caricarsi di tutte le miserie. La celebrazione vorrebbe essere un grande presepe, Gesù bambino coccolato dai nostri ineguagliabili ospiti. Come ripete spesso papa Francesco, lasciamoci evangelizzare dai poveri.”