Mercato Spezia, tris di colpi in arrivo per gli Aquilotti

Lo Spezia non ha alcuna intenzione di fare la matricola nella prossima serie A ed il mercato aquilotto testimonia le ambizioni della società aquilotta esordiente nella massima serie.

Tris di colpi a cui sta lavorando la società bianca per rinforzare un pò tutti i reparti.

In attacco sono in arrivo sia Roberto Piccoli, attaccante classe 2001 dell’Atalanta, sia Daniele Verde, ex-Roma che torna in Serie A dal l’Aek Atene.

Semrpre dall’Atalanta arriva invece Federico Mattiello, ex-Juve l’anno scorso a Cagliari, un rinforzo di qualità per la difesa ligure.

Ma non è finita qui: in uscita piace molto Galabinov e non è escluso qualche colpo per il reparto offensivo.

fc