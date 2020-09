Le mostre d’ Arte da Bordighera fino a Genova

IMPERIA. 15 SETT. Sono tante le mostre d’arte e gli appuntamenti per gli appassionati dell’arte e dedicate sia a grandi maestri del passato, sia a collettive, o personali di artisti contemporanei, pittori e scultori. Non è possibile elencarle tutte, ma ne abbiamo scelte alcune, visitabili a Ponente, in Riviera e fino a Genova.

A Dolceacqua “La sedia, il ponte, il cielo”. A palazzo Luigina Garoscio espongono Angelo Antonio Falmi e Mario Cerrone.

A Bordighera “Opere grafiche” di Giustino Caposciutti fino al 20 settembre nella sede UCD-Anpi in via al Mercato, 8.

Ad Ospedaletti nell’ Ex Deposito Ferroviario una collettiva dedicata al tema del motorismo ed alle auto e moto che presero parte al mitico Circuito internazionale e mondiale di Ospedaletti.

A Sanremo “Ricordi presenti” personale di Aldo Mapelli, all’ Hotel Nazionale in Corso Matteotti, fino alla fine di settembre.

A Cipressa nel Salone Estivo di Carin Grudda, in piazza Mazzini, mostra di 200 opere dell’artista tedesca Carin Grudda.

Tutti i giovedì alle ore 18 nella Sala Polivalente pittura delle “Carasse”.

Ad Imperia alla Galleria Rondò “Dialogo del tempo” mostra personale dello scultore Elio Lentini.

A Diano Castello “Impressioni di luce” altra personale per Aldo Mapelli, nel caruggio di Via Meloria.

A Cervo. “Spicule” dell’ artista emiliana Elena Mazzi al Bastione di Mezzodì. Quattro sue sculture inoltre sono state calate sul fondale marino, a pochi metri dalla della spiaggia Marina Da Re, nell’ambito del progetto “Una boccata d’arte” della Fondazione Elpis in collaborazione con Galleria Continua.

Franco Arrigoni, Antonella Tavella e Laura Vittonetto alle Gallerie Pro Arte.

A Terzorio. Renza Sciutto, Giuliana Geronazzo, Giacomo Filippini, MrCorto, Luca Pi Pellegrino, Marian Heyerdhal e Massimo Trogu alla Casa Museo Casa Friedmann ed al Museo Diffuso.

Elysia Athanatos nelle Gallerie TTT in via Filippi ed in Vico Cian.

A Casanova Lerrone. Personale (con più di 40 pezzi) dello scultore Ennio Bestoso all’Oratorio di Sant’Antonio Abate. In mostra anche lavori di altri quattro artisti: Alfio Sciuto, Giorgio Carlini, Mirella Maurizio ed Alessandro Spampinato.

Ad Alassio personale di Danilo Viviani alla Galleria Artender di Alessandro Scarpati, in Passeggiata Cadorna 53, fino al 20 settembre. Angelo Toffoletto in mostra al Bioatelier in via Dante, 182.

All’ Associazione Vecchia Alassio, Stefania Lubatti nella Sala Carletti.

Albenga. Flavio Furlani, Paola Maestri, Antonella Zanardi, Ciso Risso, Gino Pisanello, Giuseppe Ferrando, Marinella Azzoni, Ennio Bestoso e Chino Bert alla Galleria Punto Arte.

Nella sede dell’ UCAI in piazza dei Leoni, fino al 22 settembre, la personale dell’artista ingauna Maria Fausta Pansera.

A Borghetto Santo Spirito. “Vetrine d’autore” con Cetty Bellomo, Ninfa Bongiovanni, Marinella Bottello, Antonella De Beni, Antonietta Gobatto, Elena Graziano, Giovanna Oreglia, Maria Teresa Palazzini, Antonella Provaggi, Rita Valli e Diana Villa.

A Calice Ligure “Ricordi della Atene ligure”. Al Bar Viola (fra gli altri) pezzi pregevoli di Carlo Nangeroni, Umberto Mariani, Gianni Bertini, Sergio Sarri, Urano Palma, Giangiacomo Spadari, Aldo Mondino, Fernando De Filippi, Emilio Scanavino e Tino Stefanoni. A Finale Ligure. Mostra dedicata a Giuseppe Chiari “Musica e parole” nelle Sale dell’ Oratorio dei Disciplinanti, fino al 19 settembre. Ermanno Lotito con la personale “Cubo Moderno” al buffet della stazione, fino al 30 settembre. A Noli. Massimo Paracchini alla Galleria Noli Arte fino al 30 settembre. A Savona Sandra Chiappori e Matteo Musetti espongono “Vetrine d’artista” alla Banca Carige fino al 30 settembre. “Spiriti domestici” personale di Mirco Denicolò da GulliArte in Corso Italia 201r. “Keramos” (sempre da GulliArte) collettiva con gli artisti Gugliemo Marthyn, Sandra Baruzzi, Anna Matol , Ylli Plaka, Giorgio Laveri, Fabio Taramasco, Paolo Pastorino, Enzo L’Acqua, Carlo Sipsz , Renza Sciutto , Carlo Pizzichini, Antonio Quattrini e Roberto Perino, fino all’ 11 ottobre. In via Verzellino, 32 da Indaco grafica e pubblicità è in visione l’ opera collettiva realizzata dagli artisti Real Visuali Francesco Burgio, Lorenzo Cortesi, Laura Filippi, Marisa Mantovani, Maria Pesce, Lorenza Rossi Lasab, Enzo Sabatini, Marina Sabatini e Giuseppina Zappavigna. Ad Albissola Marina collettiva “Agorà” fino al 3 ottobre, con 37 artisti fra cui i maestri Fabbri, Luzzati, Scanavino, Rossello e Carlè. Alla PignattaRossa ArTrattoria (fino al 15 settembre) “Cadeau” personale di Lorenza Ilia Rossi. A Varazze Alla Galleria Malocello espongono la pittrice Ida Fattori e la ceramista e pittrice Agnese Valle.

A Genova. “ Bruno Bozzetto ed i grandi illustratori” alla GAM di Nervi. “Sirotti ed i Maestri” al Museo di Villa Croce.

“Da Cambiaso a Magnasco. Sguardi genovesi” a Palazzo della Meridiana, fino all’ 11 ottobre. A Palazzo Stella (da Satura Art Gallery). Selezione di opere storicizzate di grandi maestri dell’arte contemporanea come Alexander Calder, Lynn Chadwick, Piergiorgio Colombara, Claudio Costa, Walter Di Giusto, Paul Flora, Stefano Grondona, Jean Marie Haessle, Keith Haring, Alex Katz, Plinio Mesciulam, Riri Negri, Peter Nussbaum, Sergio Palladini, Donald Saff, Emilio Scanavino, Kumi Sugai, Antoni Tapies e Victor Vasarely. “Tra cielo e terra. Le Pleiadi” personale del maestro Franco Dallegri. “Frammenti di memoria” del giovane pittore Maurizio Forno. Collettiva con Guido Alimento, Leopoldo Bon, Silvia Brambilla, Carlo Merello, Paola Pastura e Guglielmo Spotorno.

“Spazio Liguria” con opere di Rocco Borella, Aurelio Caminati, Attilio Mangini e Anna Ramenghi. Al Galata Museo del Mare collettiva “Alla scoperta degli artisti liguri”. In mostra opere di Antonini Fulvio, Avidano Francesco, Arlandi Elisa, Bottino Angela, Bottino Roberto, Bruzzo Francesco, Garoscio Miranda, Gravina Maria Luisa, Maniero Anna, Menegon Gianni, Minuti Laura, Oliva Gabriella, Paglia Anna, Padovani Umberto, Romanello Teresa, Trimarchi Elena, Vassallo Ivo, Ventura Elsa e Vicario Virginia.

All’ Auditorium di Via Garibaldi esposizione nello spazio creativo dell’artista Luca Melchionda, in arte Melkio.

CLAUDIO ALMANZI