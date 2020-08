Mercato Spezia, sogno Pavoletti come rinforzo per la A

Per ora è solo una suggestione di mercato ma lo Spezia, neopromossa in serie A, si sta subito guardando intorno per cominciare a pensare ai rinforzi per la prossima stagione.

Un primo sondaggio da parte del neopromosso Spezia di Vincenzo Italiano è stato fatto per Leonardo Pavoletti, ex Genoa e Napoli. I liguri dopo aver superato l’ostacolo Frosinone si preparano alla prima stagione nella massima serie della loro storia, una lunga rincorsa dopo tanti tentativi, e starebbero pensando proprio a Pavoletti come rinforzo per il reparto offensivo.

Il Cagliari avrebbe risposto proponendo il prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra totale intorno ai 7 milioni di euro, 4 in meno di quanto pagato dalla società rossoblù al Napoli nell’estate del 2017 quando arrivò in Sardegna per 9 milioni più 2 di bonus.

Una trattativa difficile, ma il lungo periodo di mercato potrebbe aiutare i liguri: per il momento lo Spezia avrebbe fatto una prima marcia indietro ritenendo la richiesta troppo onerosa e lo stesso Pavoletti non sembrerebbe convinto della destinazione, ma la trattativa potrebbe essere un segnale delle intenzioni del Cagliari di privarsi del suo centravanti dopo 27 gol in 67 partite con la maglia rossoblù in Serie A