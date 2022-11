Mercato Spezia, sfida Milan-Juve per il talento Kiwior

Un pezzo pregiato dello Spezia potrebbe essere un colpo in uscita con pesanti ricavi sul bilancio societario.

Da una parte lo Spezia ha intenzione di ricompensarlo dopo le ottime prestazioni di questi due anni, dall’altro c’è la sensazione che nel suo contratto verrà inserita una clausola rescissoria – di poco superiore ai 20 milioni – per eventualmente accontentarlo in caso arrivi una proposta da un grande club dopo il Mondiale.

Kiwior è arrivato allo Spezia dallo Zilina per 2,5 milioni e percepisce attualmente meno di 300 mila euro annui. L’idea dei bianconeri è di alzare questo ingaggio più o meno del 50% per dimostrare la bontà del suo operato: ha iniziato da mediano davanti alla difesa, in un ruolo non suo, per poi esplodere definitivamente da centrale difensivo. Per questo sarà probabilmente titolare nella retroguardia della Polonia a Qatar 2022. Questo può essere un ulteriore punto di svolta per chiunque vorrà investire su un giocatore giovane e duttile.