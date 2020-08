Mercato Spezia, Angelozzi punta gli occhi su Ciccio Caputo

Non solo Pavoletti, lo Spezia continua a sognare nomi importanti per rinforzare il proprio attacco per l’esordio nella massima serie.

Gabriele Volpi, patron dello Spezia, ha parlato del mercato del club ligure, neo promosso in Serie A. Volpi ha menzionato anche Ciccio Caputo del Sassuolo.

Un attaccante che già piaceva in riva al Golfo dei Poeti e che è esploso in Emilia diventando protagonista di una stagione fantastica e molto prolifica in zona gol.

Sicuramente servirà un bomber navigato ed esperto per la serie A per poter scardinare le organizzate difese delle squadre italiane della prossima serie A ai nastri di partenza.